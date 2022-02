L’invité - Les Suisses accepteront-ils d’être pris pour des imbéciles?

Sous couvert d’une intention louable – que personne ne remet d’ailleurs en question –, l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» comporte de sérieux travers qu’il est important de soulever.

Premièrement, la formulation astucieuse mais sournoise du titre de cette initiative ferait croire à un votant peu regardant que le fait de la refuser reviendrait à être contre la protection des mineurs face au tabac. Bien plus alertes que ce que pensent les initiants, les votants éviteront ce premier piège grossier en se renseignant plus profondément quant à l’état actuel de la législation sur la question.

«L’initiative va à l’encontre du droit fondamental de la liberté économique.»

Ils noteront alors que la publicité pour le tabac visant les mineurs est déjà interdite en Suisse depuis plus de vingt-cinq ans, que la vente de tabac aux moins de 16 ou 18 ans a été interdite dans les cantons ces vingt dernières années, que la publicité pour le tabac a été interdite à la radio et à la TV et, finalement, que le Conseil fédéral et le parlement ont adopté l’année passée une nouvelle loi sur les produits du tabac, interdisant d’une part leur vente aux moins de 18 ans sur l’ensemble du territoire national et ajoutant d’autre part une vaste série d’interdictions publicitaires supplémentaires pour protéger les mineurs.

Le point de vue opposé L’invité Ne ratons pas la sortie d’une autre pandémie! Intrigués par l’inutilité apparente de l’initiative, les votants se rendront compte qu’elle prévoit en réalité d’interdire de facto toute publicité sur le tabac, pour les adultes également. Forts de ce constat, ils percevront les deux dérives majeures de cette initiative.

La première est qu’elle va à l’encontre du droit fondamental de la liberté économique – garantie par la Constitution suisse – qui autorise la publicité pour des produits légaux. Une interdiction de publicité représente tout simplement une restriction de la liberté d’opinion. Si elle était acceptée, cette initiative ébranlerait l’un des piliers de notre démocratie et y ouvrirait une brèche pavant la voie à tous types d’autres interdictions de publicité.

Sans compter que les manques à gagner dus aux baisses de recettes publicitaires affectent depuis près de vingt ans la majorité des médias du pays, lesquels permettent pourtant la confrontation des opinions, contribuent au débat public et constituent le fameux quatrième pouvoir indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie.

Responsabilité individuelle

La deuxième dérive de cette initiative est qu’elle nie la responsabilité individuelle des citoyennes et des citoyens suisses. Elle considère que les adultes de notre pays sont à tel point influençables qu’ils seraient incapables d’agir de leur propre chef face à un message publicitaire, et qu’il faudrait donc les empêcher d’y être confrontés.

Cette initiative, comme d’autres, tient à tort la publicité comme responsable toute trouvée de problèmes de société, et lui attribue un pouvoir d’une ampleur qu’elle n’a jamais eu et qu’elle n’aura jamais.

Vincent Antonioli Afficher plus Président de la Commission régionale suisse romande de KS/CS Communication Suisse: l’organisation faîtière de la communication commerciale en Suisse

