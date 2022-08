VTT – Les Suisses brillent d’entrée au Canada Jolanda Neff et Filippo Colombo ont remporté l’épreuve de short race à Mont Saint-Anne, course comptant pour la Coupe du monde de VTT. Chris Geiger

Jolanda Neff a pu lever les bras au Québec. AFP

Les coureurs helvétiques ont parfaitement pris leurs marques à Mont Saint-Anne. Dans la nuit de vendredi à samedi, Jolanda Neff et Filippo Colombo se sont tous deux imposés lors de la short race, première épreuve du week-end canadien.

La Saint-Galloise de 29 ans, a devancé au sprint l’Américaine Gwendalyn Gisbon et la Nidwaldienne Alessandra Keller. La Suissesse, championne olympique de cross-country à Tokyo il y a une année, semble donc monter en puissance avant les Championnats d’Europe de Munich (19-20 août) et les Mondiaux aux Gets (24-28 août).

Chez les hommes, Filippo Colombo a confirmé son excellente forme du moment. Victorieux début juillet à Lenzerheide sur la short race, le Tessinois de 24 ans a récidivé au Québec dans cette même discipline. De retour à la compétition une semaine après sa chute à Snowshoe (Etats-Unis), Nino Schurter a dû se contenter d’une anonyme 32e place, alors que Mathias Flückiger, médaillé d'argent en cross-country aux JO de Tokyo, ne s’est pas rendu au Canada pour ces épreuves de Coupe du monde.

