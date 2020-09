Course d’orientation – Les Suisses courent vite et avec leur tête Depuis des années, les Helvètes figurent parmi les meilleurs du monde en course d’orientation. Pourquoi retrouvent-ils leur chemin si rapidement? Sylvain Bolt

Avec 120 médailles mondiales, la Suisse est devenue l’une des meilleures nations au monde en course d’orientation. Keystone

Une quinzaine de préados papillonnent autour de ce parc de La Chaux-de-Fonds à la découverte de différents postes répartis aux alentours. Ce n’est pas une application de géolocalisation mais bel et bien des cartes topographiques et des boussoles qui guident ces jeunes membres de l’Association neuchâteloise de course d’orientation. Car Swiss Orienteering a un slogan bien à elle: «Pour des jambes qui pensent.»