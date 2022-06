Lire aussi: Abo Mort du fondateur de Zweifel Le papa de la chips est décédé

Depuis quelques semaines, entre deux programmes de la RTS, il est difficile d’échapper aux insupportables «tsch tsch». Comme nous le rappellent les publicités sur petit écran de la Coop, la fin du printemps marque le début de la période des grillades, l’une des activités estivales préférées des Suisses.

Mais que l’on préfère se griller un bon steak haché de bœuf pour hamburger, une côtelette de porc, une merguez ou des lamelles d’aubergines et de courgettes, un barbecue n’aura jamais la même saveur sans quelques chips à se mettre sous la dent. En moyenne, le Suisse en engloutit 1,5 kilo par an, soit une quantité encore raisonnable par rapport au consommateur anglais, qui en dévore plus de 5 kilos.