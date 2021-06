Prochaines votations fédérales – Le peuple suisse devrait voter sur trois objets en novembre Le gouvernement a fixé mercredi le menu du scrutin fédéral du 28 novembre 2021. Les citoyens voteront sur les initiatives sur la justice et les soins infirmiers et sur le référendum contre la modification de la loi Covid-19, s’il aboutit.

Les Suisses devraient se prononcer sur trois objets fin novembre. (Photo d’archives) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Trois objets devraient être au menu des votations du 28 novembre. Le peuple se prononcera sur les initiatives sur la justice et les soins infirmiers, ainsi que sur le référendum contre la modification de mars de la loi Covid-19 s’il aboutit.

Le gouvernement a fixé mercredi le menu du prochain scrutin fédéral. Le coronavirus devrait de nouveau être de la partie. Malgré un premier échec devant le peuple – la loi Covid-19 a été acceptée à 61% le 13 juin, les Amis de la Constitution repartent au combat. Ensemble avec le Réseau Choix Vaccinal, ils s’attaquent désormais aux modifications de la loi datant de mars dernier, notamment le certificat sanitaire et le traçage des contacts.

Ils doivent toutefois déposer 50’000 signatures d’ici au 8 juillet à la Chancellerie. La semaine passée, ils en avaient 11’000, selon le comité référendaire. S’ils n’en récoltent pas suffisamment, la modification de la loi ne sera pas soumise au peuple.

Tirage au sort proposé

Les Suisses devront en revanche pour sûr voter sur les initiatives sur la justice et les soins infirmiers. La première veut instaurer une élection par tirage au sort pour rendre les juges plus indépendants. Les langues officielles devraient être équitablement représentées. Et les juges pourraient exercer cinq ans au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.

Le Parlement a refusé le texte, sans contre-projet direct ou indirect. Selon les élus, un tirage au sort ne garantirait en rien une meilleure indépendance ni une meilleure équité. Il mettrait par ailleurs à mal la légitimité démocratique des juges.

Revaloriser les infirmiers

L’initiative sur les soins infirmiers veut revaloriser le métier. Elle réclame notamment des conditions plus attrayantes et des salaires appropriés surtout lors de la formation.

Les parlementaires lui ont préféré un contre-projet indirect. Les compétences des infirmiers seront étendues. Ces derniers pourront effectuer et facturer des prestations sans prescription ou mandat d’un médecin. La formation sera également encouragée. Les cantons verseront des aides aux étudiants en soins infirmiers pour les aider à subvenir à leurs besoins durant leur formation et encourager l’accès à ces études. La Confédération les soutiendra financièrement.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.