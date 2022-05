En Suisse, il n’est pas possible de se regrouper pour obtenir justice. Cela vous étonne? Et pourtant, c’est bien vrai. Contrairement à beaucoup de nos voisins européens, la Suisse ne dispose à ce jour d’aucun mécanisme juridique permettant qu’un nombre important de personnes touchées par un même événement puissent agir ensemble.

Saisir la justice représente un investissement important, financier évidemment, mais aussi en énergie et en temps. Par conséquent, énormément de personnes, découragées devant l’ampleur de la tâche, y renoncent. Pendant ce temps, les fautifs ne doivent pas rendre de comptes.

«Le bon sens voudrait que l’on puisse se regrouper au tribunal pour limiter les coûts et mettre une affaire dans les mains d’un seul juge.»

On ne présente plus le scandale VW, qui a touché en 2015 175’000 véhicules en Suisse sans qu’aucun de ses détenteurs, particuliers ou PME, n’ait été indemnisé. Dans les pays dont les habitants peuvent agir ensemble en justice, plusieurs ont déjà été dédommagés. Injustice, vous dites? D’autres exemples reviennent aussi à l’esprit, comme des concerts annulés, des objets défectueux ou prématurément obsolètes, ou plus récemment, les cas d’intoxication alimentaire graves.

Le bon sens voudrait que l'on puisse se regrouper au tribunal pour limiter les coûts et mettre une affaire dans les mains d'un seul juge au lieu de disséminer les procédures à travers le pays. À la place, des bricolages ont été tentés par le passé pour obtenir justice. Ces montages ont échoué pour des seuls motifs de procédure. À l'injustice et au découragement se mêle alors une grande frustration. Projet de loi Le Conseil fédéral a reconnu le problème depuis des années et vient d'adopter, enfin, un projet de loi pour introduire une action collective en Suisse. La commission commence ses travaux dans dix jours. Pour s'assurer que seules des demandes fondées soient déposées et éviter des mauvaises incitations, les sept Sages proposent que seules les organisations à but non lucratif puissent agir et faire valoir, à leurs propres risques, les droits des personnes ou PME concernées et que la demande soit soumise au juge pour un contrôle d'admission préalable. Le projet est vivement combattu par certaines faîtières économiques qui se bornent à y voir un système dangereux à l'américaine, néfaste pour les entreprises. Cette peur est infondée, pour deux raisons principales. Premièrement, personne ne veut d'une class action américaine. Le projet du Conseil fédéral s'en distancie d'ailleurs clairement et propose de créer une action collective propre à la Suisse. Cet outil juridique n'est d'ailleurs pas une spécialité anglo-saxonne; 19 pays en Europe ont adopté leur propre modèle et toute l'Union européenne disposera de l'action collective d'ici à fin 2022.

Les accords existants permettront même la reconnaissance des décisions rendues par nos voisins contre des entreprises suisses. À quand une tromperie type VW avec pour acteur une entreprise bien de chez nous, où tous les consommateurs européens sont dédommagés… mais pas les Suisses?

Pour les PME également

Deuxièmement, les PME profiteront de cet outil au même titre que les individus, car elles pourront également se regrouper pour faire valoir leurs droits, par exemple face à une entente cartellaire.

Il reviendra bien entendu au parlement de travailler assidûment à un système suisse efficace et efficient, en veillant notamment à ce que les frais de procédure ne constituent pas un rempart.

Les oppositions de principe stériles doivent cesser: s’opposer en bloc à l’action collective, c’est s’opposer à l’accès à la justice pour tous et c’est aussi tolérer que les tricheurs s’en sortent à bon compte et au détriment des entreprises honnêtes.

Sophie Michaud Gigon Secrétaire générale de la FRC, conseillère nationale Les Verts

