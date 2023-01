Ski alpin – Daniel Yule s’impose à Kitzbühel! Septième de la première manche, le Valaisan a fait fort dans la seconde, rattrapant tout son retard. Il s’impose pour la deuxième fois à Kitzbühel. Renaud Tschoumy

Daniel Yule a fait fort à Kitzbühel. AFP

Incroyable Daniel Yule! Septième de la première manche, le Valaisan a effectué une exceptionnelle remontada pour remporter le slalom de Kitzbühel. Il a bénéficié de l’élimination de l’Autrichien Manuel Feller, qui avait largement dominé la première manche.

Yule s’est imposé devant son ami britannique Dave Riding (+ 0’’40) et le Norvégien Lucas Braathen (+0’’41). «C’est juste incroyable de m’être imposé une nouvelle fois à Kitzbühel, a déclaré Yule au micro de la FIS. C’est inimaginable. En plus, je suis sur le podium avec mon pote Dave Riding. C’est vraiment fou!».

Les autres Suisses sont aussi bien placés: Loïc Meillard 6e (+ 0’’53), Ramon Zenhäusern 7e (+ 0’’58). On trouve un peu plus loin Sandro Simonet (15e à 1’’54). Le Genevois Tanguy Nef, 11e de la première manche, a pour sa part été éliminé sur le second tracé.

Renaud Tschoumy

