Voile autour du monde – Les Suisses et le Vendée Globe, une histoire d’amour en mer Quatre marins helvétiques cumulent 11 participations à la plus mythique des courses au large. Zoom sur ces ambassadeurs «lémaniques». Grégoire Surdez

Le navigateur suisse Alan Roura navigue sur son bateau «La Fabrique». KEYSTONE

Sur les pontons des Sables-d’Olonne, ils ont toujours eu la cote. Un peu par exotisme, surtout au début. Mais surtout parce qu’au fil du vent, ils ont gagné le respect et le droit d’être pris au sérieux. Le marin suisse, descendu de ses montagnes pour venir jouer dans la cour des grands navigateurs, ne laisse jamais indifférent. Le respect s’est gagné par les actes et quelques bonnes paroles. Pierre Fehlmann, le père de tous les Suisses porteurs de cirés jaune, a montré la voie dans les années 1970 en allant titiller Éric Tabarly et consorts. Il a ensuite contribué à l’essor de toute une génération en multipliant les campagnes autour du monde dans les années 1980 et 1990.