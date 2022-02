Dépenser et voir la mer – Les Suisses font péter le budget pour leurs futures vacances Pour certains, l’été sera chaud au niveau du porte-monnaie. Après deux ans de privations, des familles vont dépenser des sommes folles pour voyager loin. Sébastien Jubin

Après les frustrations du confinement, les joies de la mer et des destinations exotiques sont au programme pour certains. A. Narkic/Getty Images

L’été prochain, Sarah*, son mari et leurs trois enfants ont décidé de se faire plaisir. Ils s‘offrent des vacances de rêve à l’autre bout de la planète: deux semaines et demie entre Bali, Java et Singapour. Ce rêve a un coût pour cette famille vaudoise de la classe moyenne supérieure: plus de 30’000 francs. «C’est clairement le voyage le plus cher de l’histoire de notre famille, convient la jeune quinquagénaire. Mais le programme est riche: activités sportives – planche à voile notamment –, balnéaires, visites de temples avec un guide local et un chauffeur privé. «Nous avons revu le budget à la hausse. Durant cette période particulière, nous avons réalisé à quel point nous aimons voyager avec les enfants. En famille, se rendre dans des endroits incroyables, dans des mondes inconnus, ça reste pour toute la vie dans les souvenirs.»