Protection de l’environnement – Les Suisses ne veulent pas payer le prix de mesures antipollution Le soutien des Suisses en faveur de mesures de lutte contre la pollution diminue quand ces restrictions touchent aux finances, selon un sondage.

Le peuple suisse a refusé le 13 juin dernier la loi sur le CO₂.

La protection de l’environnement s’arrête au porte-monnaie, montre une enquête du cabinet de conseil Deloitte, rapportée par la SonntagsZeitung.

Selon ce sondage, 70% des Suisses estiment qu’il est important d’éviter les émissions de CO2. Mais ce soutien diminue lorsque les mesures touchent directement les consommateurs.

Adhésion diminuée

L’introduction de valeurs limites pour le trafic poids lourd et des objectifs d’émissions plus stricts pour les nouveaux véhicules ne sont ainsi appuyés plus que par 60% des personnes interrogées.

Une taxe sur les billets d’avion ne récolte l’adhésion que d’un Suisse sur deux et seuls 43% des Helvètes disent «oui» à une taxe CO2 sur l’essence, le diesel, le mazout et le gaz naturel.

ATS

