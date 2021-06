Tourisme local – Les Suisses sont nombreux à vouloir passer les vacances au pays La demande des résidents suisses pour des séjours dans leur pays est à nouveau «très importante», s’est réjoui mercredi Suisse Tourisme. Un nouvel abonnement permettant de découvrir la Confédération a été dévoilé.

Des vacanciers au bord de la cascade Piumogna, dans le canton du Tessin. KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Les Suisses affichent un fort intérêt pour passer les vacances dans leur pays, alors que les mesures de confinement destinées à lutter contre le Covid-19 sont peu à peu levées. Un écart important subsiste cependant entre les régions touristiques de montagne et urbaines, ces dernières peinant encore à retrouver leur niveau d’avant-crise.

«La demande des résidents suisses pour des vacances dans leur pays est à nouveau très importante», s’est réjoui mercredi Suisse Tourisme. Mais malgré la probable simplification des règles d’entrées pour les touristes étrangers, l’organisation s’attend à ce qu’il manque encore 5% des nuitées hôtelières au secteur.

L’absence des voyageurs en provenance de pays lointains, ainsi que de la clientèle d’affaires, continue d’affecter la branche. Suisse Tourisme ne s’attend pas à une reprise dans ces domaines «avant un an ou deux».

Concrètement, l’organisation s’attend cette année à ce que 95% des nuitées de 2020 soient enregistrées, un manque à gagner de 1,2 million de nuitées représentant une valeur ajoutée de 250 millions de francs.

Retour progressif attendu

Lors d’une conférence de presse, le directeur de Suisse Tourisme, Martin Nydegger, a néanmoins indiqué s’attendre à un retour «progressif» des touristes européens. Selon les estimations du centre conjoncturel KOF, les visiteurs allemands et français devraient afficher cette année une progression de respectivement 15% et 20% par rapport à 2020.

Mais la possibilité désormais offerte aux Suisses de passer à nouveau leurs vacances à l’étranger va également peser, avec un recul anticipé des hôtes helvétiques de 3%.

Abonnement général estival

Pour soutenir le tourisme local, Martin Nydegger a dévoilé une nouvelle offre estivale sous la forme d’un abonnement général, permettant de découvrir la Suisse pendant un mois avec les transports publics pour 11 francs par jour.

L’hôtellerie suisse se remet lentement des affres de la pandémie de coronavirus. Sur la dernière saison d’hiver, les nuitées se sont effondrées de 26,4% comparé à la même période il y a un an. Alors que la demande étrangère a chuté de 70,1%, la demande locale a grimpé de 16,5%.

Depuis le printemps, la tendance est à la reprise (+47,1% en mars, +801,8% en avril), bénéficiant d’une base de comparaison très favorable en raison du semi-confinement en vigueur un an plus tôt. En revanche, par rapport à 2019, la demande reste en retrait, affichant un recul de 44% pour mars et de plus d’un quart pour avril.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.