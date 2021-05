Précipitations et froids records – Les Suisses n’ont jamais eu aussi peur de Saint-Médard Avril nous a apporté des froids records, puis mai a été très pluvieux. Et juin? C’est souvent le mois des orages, rappellent les météorologues. Jocelyn Rochat Le matin dimanche

Genève, 10 mai 2021. Une terrasse sous la pluie à Plainpalais. Laurent Guiraud

Après le mois d’avril le plus froid depuis une vingtaine d’années, et ce mois de mai en forme de douche froide géante, les amateurs suisses de terrasses ne se découvrent pas d’un fil, et ils comptent sur l’arrivée de juin pour inverser la tendance.

Un espoir sans garantie, puisque le premier mois de l’été météorologique est souvent synonyme de pluies, comme le rappelle un célèbre dicton. Le 8 juin, c’est la Saint-Médard. Et «quand il pleut à la Saint Médard, il pleut quarante jours plus tard».

«La pluie, on l’accepte en mai, parce qu’on se dit que c’est le printemps, mais c’est plus difficile en juin.» Frédéric Glassey, à MeteoNews