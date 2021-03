Covid-19 – Les Suisses n’ont pas renoncé à se rendre au bureau Une étude menée par Comparis montre qu’en dépit de l’obligation décrétée par la Confédération, la hausse du télétravail reste dérisoire. Olivier Wurlod

Photo d’illustration. KEYSTONE

«En dépit de l’obligation de travail à domicile depuis deux mois, la moitié seulement de la population active exerce en télétravail plus d’une demi-journée par semaine, soit à peine neuf points de pourcentage de plus qu’avant la pandémie», peut-on lire dans les conclusions d’une étude publiée lundi par Comparis. La même réalité se dessine en observant «la mobilité des Suisses», puisque la part des trajets d’ordre professionnel est nettement plus forte aujourd’hui qu’à l’époque du premier confinement.

Récoltés auprès d’un millier de personnes à travers toute la Suisse, ces chiffres montrent que les Suisses n’ont pas renoncé à se rendre au travail depuis le 18 janvier dernier. Ce jour-là, Berne rendait le télétravail obligatoire, du moins, tant que cela est possible «sans effort disproportionné».

Baisse de la motivation

Pour comprendre le manque d’entrain des Suisses à rester travailler à la maison, il faut tenir compte de la longueur de la deuxième vague. Car c’est depuis l’automne dernier que le télétravail est en réalité vivement recommandé par les autorités du pays. Or, d’après plusieurs études internationales, il apparaît que plus le temps resté à domicile se prolonge, plus la productivité et la motivation des employés baissent.

«Prédire une explosion durable du télétravail, c’est exagéré! Il faudra relativiser les prévisions de ces derniers mois selon lesquelles les bureaux vont se vider.» Frédéric Papp, expert Immobilier chez Comparis

Cette évolution devrait faire réfléchir à Berne, où les rumeurs d’une prolongation jusqu’en avril du télétravail obligatoire se propagent. Elle devrait également donner du grain à moudre aux experts des ressources humaines imaginant un futur où le télétravail deviendrait la norme, en particulier pour le secteur tertiaire.

D’après un sondage réalisé par Credit Suisse, cette tendance s’annonce en réalité marginale après la pandémie. Les recherches menées par les experts de la banque suisse montrent que les entreprises voulant développer de manière significative la possibilité de travailler à la maison n’atteindraient même pas les 10%. «Prédire une explosion durable du télétravail, c’est exagéré! Il faudra relativiser les prévisions de ces derniers mois selon lesquelles les bureaux vont se vider», conclut Frédéric Papp, expert en immobilier chez Comparis.