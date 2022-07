Chrono final du Tour de France – Les Suisses n’ont rien à perdre contre la montre Alors que Christophe Laporte a apporté ce vendredi la première victoire française sur la Grande Boucle 2022, les Suisses ont une dernière occasion de s’illustrer lors du contre-la-montre samedi. Sylvain Bolt - Cahors

L’an passé, Stefan Küng avait terminé quatrième du contre-la-montre final du Tour de France à Saint-Émilion, juste devant son compatriote Stefan Bissegger (5 e ). KEYSTONE

Cela devenait un sujet national à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les cafés ou les salles de presse. La France attendait sa première victoire sur la Grande Boucle 2022 et Christophe Laporte a sauvé la nation ce vendredi. Le Français est parti en contre-attaque pour surprendre les sprinters et s’imposer à Cahors, amenant une cinquième victoire d’étape à l’écrasante formation Jumbo-Visma du maillot jaune (et à pois) Vingegaard et de l’homme en vert van Aert.