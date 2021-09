Course en ligne des Mondiaux – Les Suisses ont une revanche à prendre sur les événements Les coureurs helvétiques ne partiront pas parmi les favoris de la course en ligne des championnats du monde dans les Flandres. C’est peut-être là leur chance. Robin Carrel Louvain

Stefan Küng parviendra-t-il à déjouer les pronostics, lors de la course en ligne? KEYSTONE

Dimanche, lors de la course en ligne de ces Mondiaux, ils seront des centaines de milliers de Belges à n’espérer qu’une chose: que Wout van Aert revête le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Le natif de Herentals, dans la Campine anversoise, jouera à domicile et, selon les calculs des bookmakers, le coureur de la Jumbo-Visma a à peu près une chance sur deux de l’emporter. Le circuit semble taillé pour ses qualités de puncheur et de spécialiste du cyclo-cross. Encore devra-t-il juguler la pression…

«Je ne pense pas en avoir eu autant sur mes épaules depuis le début de ma carrière, a-t-il soufflé devant une presse locale énamourée. Peut-être pendant les championnats du monde de cyclo-cross en Belgique au début de l’année. Parce que c’était aussi quelque chose! Au niveau mondial, la route est encore beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de pression, mais aussi du bon stress. Il y avait déjà énormément de personnes sur le parcours de reconnaissance ce mercredi déjà. Ça donne beaucoup d’émotions.»