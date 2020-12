Contrôle aux frontières – Les Suisses peuvent sans crainte se rendre en France Le décret publié par Paris le 20 décembre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a semé le doute dans les esprits. Mais les mesures de quarantaine ou d’isolement ne concernent que les Français. Frédéric Ravussin

À la douane du Creux comme ailleurs, les Suisses n’ont pas besoin de présenter un test PCR négatif pour passer en France. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Les Suisses privés de passage en France? C’est ce qu’a laissé penser à certains un décret publié par Paris le 20 décembre. Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et décourager ses concitoyens d’aller skier en Suisse, le gouvernement français a alors décidé que «les personnes de retour sur le territoire national, en provenance des cantons suisses des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d’Uri, du Valais et de Vaud, accueillant des stations de ski» doivent soit pouvoir justifier leur voyage d’un motif professionnel, soit présenter un test de dépistage négatif au coronavirus réalisé moins de 72 heures plus tôt. Faute de quoi, elles pourront se voir prescrire une mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement.

Il n’en fallait pas plus pour que certains Suisses imaginent qu’ils ne pouvaient plus traverser la frontière vers la Haute-Savoie, l’Ain, le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort ou le Haut-Rhin. Comme cela avait été le cas au printemps dernier lors de la première vague de la pandémie. Leurs craintes se sont trouvées renforcées par plusieurs témoignages récents: ceux de Suisses contrôlés à différents postes de douane de Haute-Savoie et du Doubs qui ont affirmé avoir dû présenter un test PCR valable pour éviter de devoir enclencher la marche arrière. Mardi en outre, un tweet publié par l’ambassade de France était retiré, alors qu’il expliquait la veille que ce décret ne concernait que «les personnes qui résident en France».

«Les Suisses peuvent circuler librement vers la France.» Élodie Grangié, chargée de communication à la Préfecture de la Haute-Savoie

Contactée mercredi en fin de matinée, l’ambassade de France à Berne n’a pas répondu à nos sollicitations. Contrairement aux Préfectures de la Haute-Savoie et du Doubs, qui ont toutes deux apporté des réponses claires et rassurantes pour les citoyens suisses. «Tout n’était pas clair, c’est vrai. Et nous avons reçu des précisions de Paris à ce propos, explique Élodie Grangié, chargée de communication à la Préfecture de la Haute-Savoie. Le décret ne s’applique qu’aux Français revenant de Suisse. Les Suisses peuvent donc circuler librement vers la France.» Par e-mail, le cabinet du préfet du Doubs apporte toutefois une précision: «À l’exception évidemment de ceux qui présenteraient des symptômes d’infection au Covid-19, quelle que soit leur provenance.»

À l’évidence, le message est vite passé. À la douane du Creux, entre Vallorbe et Jougne, les douaniers français ont simplement acquiescé d’un geste de la tête lorsque la voiture de «24 heures» s’est présentée devant eux. Et leurs homologues suisses n’ont pas été plus procéduriers quelques minutes plus tard sur notre chemin de retour.