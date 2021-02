Mondiaux de ski – Les Suisses pris au piège Très attendus, les géantistes helvétiques ont raté leur mission mondiale à Cortina d’Ampezzo. Seul Loïc Meillard (5e) a rallié la ligne d’arrivée de la piste «Labirinti». Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Les rêves de médaille de Marco Odermatt se sont envolés en première manche. Le Nidwaldien n’avait plus connu l’élimination en géant depuis décembre 2019. keystone-sda.ch

Marco Odermatt a déboulé en trombe dans l’aire d’arrivée. Cheveux au vent, casque dans la main et dossard numéro 1. Le prodige de Nidwald a coupé la ligne en rage. Son chrono s’était arrêté à mi-course après une faute sur l’intérieur qui l’a couché sur la neige en première manche. Le Suisse est apparu en bas de la piste quelques secondes seulement après l’arrivée d’Alexis Pinturault, dossard 4, qui avait relégué le Croate Zubcic à plus de deux secondes.

Le chrono du Français avait été le plus rapide sur le premier tracé qui a vu 37 autres concurrents (dont les Suisses Murisier et Caviezel) se casser les dents. Rebelote quatre heures plus tard. Cette fois, c’est le skieur tricolore qui a traversé la ligne d’arrivée debout. Les trois médaillés avaient déjà commencé leur marathon médiatique.