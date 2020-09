Tourisme en mode Covid – Les Suisses réenvisagent la mer pour leurs prochaines vacances Antalya et l’île grecque de Santorin font partie des six destinations les plus recherchées sur le site internet de l’agence ebookers en vue d’un séjour au mois d’octobre. Benjamin Pillard

Une plage de la touristique région balnéaire d’Antalya (Turquie), lors des vacances d’hiver 2015. Vladimir Vyatkin / Sputnik

Bien qu’il ne s’agisse pas de réservations effectives, le classement rendu public ce jeudi par le géant du voyage en ligne ebookers rend compte d’une évolution dans les destinations qui (ré)intéressent les Suisses pour leurs prochaines vacances. Et ce malgré l’absence de vaccin contre le coronavirus.

Si comme durant l’été une majorité de la population semble continuer d’envisager un séjour entre Zermatt (en tête des recherches effectuées pour le mois d’octobre) et le Tessin, la région balnéaire turque d’Antalya et la très touristique île grecque de Santorin arrivent en quatrième et sixième positions du classement. Suivies par Amsterdam, Grindelwald (BE), Paris et Venise.

À noter que les statistiques d’ebookers concernant les vacances d’automne ne sont pour l’heure fondées que sur le trafic mesuré au mois d’août, si bien que la Ville Lumière pourrait rapidement sortir du top 10, compte tenu de sa récente apparition sur la liste des zones à risque établie par la Confédération.

Réservations demandées pour Dubaï, Miami et Bora Bora

À titre de comparaison, à la même période de l’an dernier, les Suisses avaient majoritairement consulté les offres du portail en ligne pour une escapade d’octobre dans les grandes villes européennes.

La station de Zermatt arrive également en tête des recherches pour des séjours envisagés jusqu’au mois de mars prochain. Ebookers précise encore qu’à partir de novembre, les pays d’outre-mer refont déjà leur apparition, et dans les demandes de réservation cette fois: Dubaï, Miami (USA), les îles paradisiaques des Maldives et celle de Bora Bora (Polynésie française). Malgré la quarantaine obligatoire imposée par la Suisse aux voyageurs de retour de chacune de ces régions.

«Ces recherches apparaissent de manière très sporadique au milieu d’une abondance de destinations de vacances de sports d’hiver en Suisse», indique l’agence de voyages en ligne.