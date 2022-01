Commerce de détails – Les Suisses restent attachés aux achats en magasin Malgré une hausse du commerce en ligne, les achats en magasin restent appréciés, selon un sondage publié lundi par l’association suisse du commerce de détail.

Pour les articles de sport, les vêtements et les meubles, la proportion de clients qui achètent principalement en magasin est désormais tombée au-dessous de 50% (photo d’illustration). KEYSTONE

Le boom du commerce en ligne concurrence les points de vente physiques, encore plus depuis l’éclatement de la pandémie mondiale. Mais les Suisses restent attachés aux achats en magasin, surtout pour certaines catégories de produits, selon un sondage publié lundi par l’association suisse du commerce de détail Swiss Retail Federation.

Pour les médicaments et autres remèdes, 77% des sondés préfèrent se déplacer que de commander en ligne, de même que les articles de jardinerie et bricolage, pour lesquels ils sont 73% à se rendre en magasin, ou encore pour les cosmétiques (61%) et les produits pour animaux de compagnie (58%).

Tester les produits

Pour certaines catégories de produits, les achats en ligne sont toutefois majoritaires, par exemple pour les livres et la musique. Un tiers des sondés déclarent commander ce type de produits «essentiellement en ligne». Pour les articles de sport, les vêtements et les meubles, la proportion de clients qui achètent principalement en magasin est désormais tombée au-dessous de 50%.

Ceux qui continuent de venir en magasin le font pour pouvoir tester les produits et obtenir des conseils auprès du personnel de vente. Ils estiment également que les frais de livraison sont un obstacle aux achats en ligne.

Lors d’un achat, le prix de l’article joue le rôle le plus important pour 37% des sondés, tandis que 25% estiment que la marque est le facteur décisif. 38% estiment que ces deux éléments sont aussi importants l’un que l’autre dans leur décision.

Swiss Retail Federation représente le commerce de détail suisse sans les grands distributeurs. Ses membres réalisent un chiffre d’affaires de 23 milliards de francs et emploient environ 58’000 personnes en Suisse.

ATS

