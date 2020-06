Déconfinement: Étape 4 – Les Suisses retrouvent presque toutes leurs libertés Dès lundi, il sera possible de faire la fête toute la nuit et les règles de protection seront simplifiées. Pour les grands événements, il faudra de la patience. Lise Bailat

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, et le ministre de la Santé Alain Berset ont présenté vendredi l’avant-dernière étape du déconfinement. KEYSTONE/Peter Schneider

Trois mois après avoir mis le pays sous cloche, le Conseil fédéral accélère encore le déconfinement. Il a annoncé vendredi la levée de presque toutes les mesures prises en lien avec le coronavirus. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations, entre 10 et 35 ces dernières semaines contre mille à la mi-mars, permet un retour à la quasi-normalité, selon le gouvernement. «Notre but reste d’éviter la propagation du virus. Mais nous pouvons désormais tous nous appuyer sur les expériences faites ces derniers mois et les connaissances acquises», affirme la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.