Neuchâtel n’aura pas de Cour des comptes

Le canton de Neuchâtel n’aura pas de Cour des comptes. La population neuchâteloise est en voie de refuser dimanche une initiative du Centre. Elle va toutefois accepter un contre-projet qui doit améliorer la transparence et renforcer le contrôle de l’activité étatique.

Contrairement à Vaud ou Genève, le canton n’aura pas de Cour de comptes. Selon les résultats dans 12 communes sur 27, l’initiative déposée par le Centre en octobre 2017 serait rejetée à 68,4%. Le texte n’avait le soutien d’aucun autre parti.

Le contre-projet direct à l’initiative passerait la rampe avec 66,6% de oui. Les autres partis représentés au Grand Conseil ont élaboré ce texte en modifiant une première mouture du Conseil d’État.

La Cour des comptes aurait dû assurer le contrôle de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante. Elle aurait été également responsable de contrôler les comptes de l’État.

Le contre-projet est «la bonne réponse aux questions posées par l’initiative», avaient expliqué les opposants à la Cour des comptes. Il introduit une plus grande garantie d’indépendance, un renforcement de l’activité de contrôle, une meilleure transparence et un développement de l’évaluation des politiques publiques. Et cela sans toucher à l’équilibre des trois pouvoirs.