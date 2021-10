Dépistage du Covid – Les Suisses se ruent en France pour des tests moins chers Les pharmacies françaises ont vu une hausse de leur clientèle suisse depuis une semaine et la fin de la gratuité des tests. Julien Culet

Les tarifs bien moins élevés proposés par les pharmacies françaises séduisent de nombreux Suisses depuis que le dépistage sans symptômes n’est plus gratuit pour les plus de 16 ans. (photo d’illustration) KEYSTONE

Des tests rapides à 25.01 euros (environ 27 fr.) au lieu d’une cinquantaine de francs, le PCR entre 30 et 40 euros (entre 33 et 43 fr.) contre 134 francs. Les tarifs bien moins élevés proposés par les pharmacies françaises séduisent de nombreux Suisses depuis que le dépistage sans symptômes n’est plus gratuit pour les plus de 16 ans. «Nous avons bien plus de Genevois depuis une semaine», confirme-t-on à la Grande pharmacie gaillardine, à Gaillard, à deux pas de la douane de Moillesulaz.

«Il y a tous les jours environ un quart de personnes testées qui viennent de Genève car nos prix sont moins chers.» Une pharmacienne à Saint-Julien-en-Genevois

Même son de cloche du côté de Saint-Julien-en-Genevois. «Il y a tous les jours environ un quart de personnes testées qui viennent de Genève car nos prix sont moins chers, affirme-t-on ainsi à la Pharmacie principale. La proportion de Suisses qui appellent pour se renseigner est la même.» Que le dépistage soit fait en France ou en Suisse, on obtient un QR code à entrer sur son application pour générer un certificat Covid.

La tendance est encore plus forte en fin de semaine. «Nous avons eu encore davantage de Suisses jeudi et vendredi», indique la pharmacie Michel-Petit, à Delle, à deux minutes de Boncourt (JU). Les établissements précisent qu’ils avaient déjà des clients helvètes avant, en cas de tests qui échappaient à la gratuité. Et le fait que l’acte médical ne soit plus remboursé en France depuis vendredi n’a rien changé pour les Suisses, les tarifs étant restés les mêmes.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.