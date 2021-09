Éthologie et entreprise - «Les Suisses sont un peu moins macaques que les Français»

«Il va falloir réfléchir aux tâches nécessitant le plus d’être ensemble et à celles qu’il est possible de remplir à distance, avec un management qui fait confiance et délègue» et donc copier le fonctionnement des chimpanzés avec une «méthodes agiles» de gestion de l’entreprise.

«Il va falloir réfléchir aux tâches nécessitant le plus d’être ensemble et à celles qu’il est possible de remplir à distance, avec un management qui fait confiance et délègue» et donc copier le fonctionnement des chimpanzés avec une «méthodes agiles» de gestion de l’entreprise.

Quand on réfléchit au télétravail, on ne se dit pas spontanément que les singes et les grands singes pourraient nous éclairer. D’où l’étonnement que suscite «Les chimpanzés et le télétravail», livre dans lequel le célèbre paléoanthropologue Pascal Picq porte un regard darwinien sur le monde de l’entreprise.

Les chimpanzés ont-ils des choses à nous apprendre sur l’organisation du travail?

Les sociétés de chimpanzés ont une organisation sociale très souple et très efficace. Ce sont des sociétés dites de fusion-fission: on se réunit pour des interactions de haute qualité, sociales, affectives ou autres, et on se disperse pour des tâches plus prosaïques qui ne nécessitent pas d’être nombreux. Nous aussi, nous avons ce genre de comportements: ce qui prévaut dans les sociétés de singes et de grands singes prévaut également dans les sociétés humaines et dans les entreprises. On se demande ainsi comment parvenir à plus de formes de travail à distance tout en maintenant la cohésion des équipes pour des tâches hautement qualitatives sur le plan professionnel. Et comment définir aussi les tâches à effectuer en petits groupes ou seul. Mais pas de panique, on sait faire ça! Il s’agit plutôt de savoir comment y arriver en fonction des biais culturels propres à chaque pays. À cet égard, l’Angleterre est ouverte, la Suisse très diversifiée et la France encore très hiérarchique. Le management y demeure vertical et présentiel: les Français sont très macaques.