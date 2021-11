Crise environnementale – Les Suisses veulent faire réparer leurs objets défectueux À l’approche du Black Friday, un sondage indique que la population suisse est disposée à réparer davantage ses objets au lieu d’en acheter des nouveaux.

Greenpeace demande l’introduction d’un droit à la réparation. Toute personne doit pouvoir choisir où, à quel prix et dans quelle mesure un bien défectueux doit être réparé.

La crise environnementale est la conséquence directe d’une surexploitation des ressources et d’une surproduction de déchets, écrit mardi l’organisation environnementale dans un communiqué. La réparation au contraire permet de prolonger la vie des objets. Mais cette pratique semble être tombée en désuétude.

Réduire l’utilisation des ressources

Plus de neuf personnes sondées sur dix se montrent favorables à l’idée que les pièces de rechange soient mises à disposition pendant dix ans au moins après l’achat de l’objet. Et 94% sont favorables à des mesures de soutien financier en faveur de la réparation. Enfin 91% voudraient obliger les fabricants et distributeurs à mettre des appareils réparables sur le marché.

Selon Greenpeace, la réparation est un pilier essentiel de l’économie circulaire permettant de réduire l’utilisation de ressources et d’énergie. L’ONG appelle tous les acteurs à garantir un droit à la réparation. Ce droit devrait aussi être introduit dans la loi sur la protection de l’environnement, qu’une commission parlementaire veut réviser.

