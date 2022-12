L’appel du grand air – Les Suisses veulent vivre à la campagne, mais près des villes Comparis publie une étude ce vendredi. Près de la moitié des sondés veulent vivre au vert, mais ne souhaitent pas faire plus de 20 minutes de trajet pour rejoindre la ville la plus proche.

La campagne attire la population, mais les Suisses souhaitent néanmoins rester proches des villes (photo d’illustration). KEYSTONE

Les Suisses préfèrent vivre à la campagne, montre une étude de Comparis. Mais ils ne veulent pas faire plus de 20 minutes de trajet pour rejoindre la ville la plus proche.

Près de la moitié des sondés disent vouloir vivre au vert, tandis qu’un quart seulement privilégient les villes, indique le comparateur en ligne vendredi dans un communiqué.

Différences régionales

Question trajet, les Romands et les Tessinois sont particulièrement réticents à mettre plus de 20 minutes pour atteindre un centre urbain. Ils sont respectivement 57% et 62% à refuser de dépasser cette limite pour les trajets en transports publics contre 50% chez les Alémaniques.

Les Tessinois se montrent d’autant plus réticents lorsqu’il s’agit d’utiliser la voiture avec près de 75% des sondés à refuser de conduire plus de 20 minutes pour rejoindre les villes. Les revenus influent également sur les trajets en voiture, les personnes à bas revenus préférant vivre proche des villes afin d’économiser sur les frais de transport privé.

L’enquête réalisée en mars dernier par l’institut de sondage et d’études de marché Innofact se base sur un échantillon de 1025 personnes issues de toutes les régions de Suisse.

ATS

