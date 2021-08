Réforme de l’AVS – Les Suisses voteront sur la retraite à 66 ans L’initiative «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» des Jeunes PLR, qui prévoit de relever l’âge de la retraite afin de renforcer le financement de l’AVS, a recueilli plus de 107’000 signatures valables.

Si l’initiative est acceptée par la population, la retraite à 66 ans devrait être atteinte en 2032. KEYSTONE/Christian Beutler

Le peuple pourra se prononcer sur l’initiative sur les rentes des Jeunes PLR. Le texte, qui veut augmenter l’âge de la retraite à 66 ans, a formellement abouti, a indiqué jeudi la Chancellerie fédérale. Il a recueilli 107’049 signatures valables.

L’initiative «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» prévoit de relever l’âge de la retraite par tranches de deux mois jusqu’à 66 ans tant pour les femmes que pour les hommes. Il sera ensuite lié à l’évolution de l’espérance de vie.

La retraite à 66 ans devrait être atteinte en 2032. Sur la base des prévisions démographiques de la Confédération, la retraite à 67 ans arriverait en 2043 et celle à 68 ans en 2056. L’âge de la retraite devrait être connu cinq ans avant la sortie du monde du travail. Ce mécanisme permettrait de passer 20% de sa vie à la retraite.

«Le premier pilier doit être urgemment assaini de manière durable» Matthias Müller, président des Jeunes PLR

«Le premier pilier doit être urgemment assaini de manière durable, de sorte que toutes les générations, et en premier lieu les jeunes et futures générations, puissent toucher une rente décente», a argumenté Matthias Müller, président des Jeunes PLR, cité dans un communiqué. L’initiative sur les rentes remplit cette promesse, selon ses initiants qui ne doutent de son succès dans les urnes.

Proposition rejetée sous la Coupole

Le couplage de l’âge de la retraite à l’espérance de vie signifie une hausse de la masse des cotisations en raison de l’allongement de la vie active. Parallèlement, elle conduit à une réduction des rentes totales versées en raison de la durée moins longue durant laquelle les rentiers la toucheront.

Cette solution pour parer aux problèmes de financement de l’AVS est en discussion depuis longtemps. Le PBD l’avait déjà proposée en 2012 sous la forme d’une motion. Mais les sénateurs l’avaient rejetée.

Le lancement de l’initiative a suscité du mécontentement. Les Jeunesses des partis PBD, PDC, PEV, PVL et UDC ont reproché aux Jeunes PLR de faire cavalier seul, alors qu’un accord préalable avait été conclu.

Les Jeunes PLR avaient déposé leur initiative à Berne le 16 juillet 2021. KEYSTONE/Marcel Bieri

Le comité d’initiative est composé d’une trentaine de membres du parti libéral-radical, dont le vice-président neuchâtelois des Jeunes PLR suisses Nicolas Jutzet ou la députée au Grand Conseil genevois Diane Barbier-Müller. Plusieurs parlementaires fédéraux, dont les conseillers nationaux Philippe Nantermod (VS), Christian Wasserfallen (BE), Christa Markwalder (BE) ou le conseiller aux États Andrea Caroni (AR), font également partie des initiants.

