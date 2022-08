Natation – Les Suisses y ont cru pendant 750 mètres Le relais suisse du 4x200 mètres nage libre est passé proche d'écrire l'histoire, aux Européens de Rome. Antonio Djakovic, Nils Liess, Noe Ponti et Roman Mityukov ont fini 4es. La Hongrie l'a emporté. Robin Carrel

Le magnifique Foro Italico. AFP

Il s'en est fallu de peu pour que les nageurs suisses écrivent une page glorieuse de leur histoire, dans la capitale italienne. Jamais un relais helvétique n'a remporté de médaille lors d'un grand événement international et on a longtemps cru que l'heure était venue, jeudi, au Foro Italico romain. Le suspense a duré plus de 750 mètres et la déception sera sans doute à la hauteur des espoirs nés d'une course superbe.

Magistralement lancée par Antonio Djakovic (1'46''10), la course des Suisses a semblé prendre une mauvaise tournure après le relais totalement manqué de Nils Liess (1'49''35). Mais, dans la foulée, Noe Ponti a réussi un passage exceptionnel (1'46''42) pour lancer son compatriote Roman Mityukov en deuxième position, avec toutes les espérances qui allaient avec.

Regrets éternels

Ce dernier a tout donné et réussi un bon chrono (1'46''39), mais il s'est écroulé dans les 50 derniers mètres, pour laisser filer les Italiens et les Français, derrière les intouchables Hongrois. Les Helvètes ont terminé à moins d'une seconde et demie du podium et regretteront sans doute longtemps les trois secondes laissées par Liess dans la piscine italienne à ciel ouvert.

Maria Ugolkova disputera pour sa part la finale du 100 mètres nage libre vendredi soir. La Zurichoise, née il y a 33 ans à Moscou, a pris la 4e place de sa demi-finale en 54'79. Au final, elle a passé la rampe au temps et se mesurera à ce qui se fait de mieux sur le continent dans la discipline reine. Une bonne nouvelle quant à la forme de l'ancienne pensionnaire du Lausanne Natation, dont ce n'est pas la distance de prédilection.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.