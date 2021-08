JO de Tokyo – Les Suissesses en demi-finales du tournoi de beach-volley Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich ont créé l’exploit contre une paire brésilienne mardi matin aux Jeux olympiques. Emmanuel Favre Tokyo

Anouk Vergé-Dépré (à droite) et Joana Heidrich ont réussi un exploit sur le sable de Tokyo. AFP

Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans) se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de volleyball de plage, mardi matin.

La Bernoise et la Zurichoise, qui avaient éliminé leurs compatriotes Tanja Hüberli et Nina Betschart en 8es de finale après avoir sauvé cinq ballons de match, ont livré une partie qui a confiné à la perfection contre Ana Patricia et Rebecca. Le score de leur victoire face à des Brésiliennes classées au 4e rang du classement olympique témoigne de l’ampleur de l’exploit de la paire helvétique: 21-19 18-21 15-12 en 65 minutes.

Douzièmes de la hiérarchie des duos engagés sur le sable japonais, les championnes d’Europe de 2020 n’avaient jamais arraché le moindre set à leurs adversaires (deux confrontations) avant de les surprendre au Shiokaze Park.

Admirables, elles ont conclu sur leur troisième ballon de match après avoir démontré une force de caractère qui invite au respect. Débordées dans la deuxième manche, elles ont trouvé les ressources morales pour afficher la taille patronne dans le set décisif.

Anouk Vergé-Dépré (à gauche) et Joana Heidrich, simplement complices. AFP Joana Heidrich. AFP Anouk Vergé-Dépré (à droite) et Joana Heidrich: le moment de libération. AFP 1 / 6

En demi-finale, Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich feront face à April Ross (39 ans, médaillée d’argent en 2012 aux JO de Londres et de bronze en 2016 aux JO de Rio) et à Alix Kleinman. Les Américaines ont battu les Allemandes Laura Ludwig et Margareta Kozuch en deux manches (21-19 21-19).

Le duel est programmé jeudi matin à une heure qui demeure à définir.

