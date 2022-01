Ski alpin – Les Suissesses en retard sur Petra Vlhova en géant La Slovaque est parvenue à terminer la première manche du géant de Kronplatz (ITA) sous la minute. Elle est la seule. Les Suissesses peinent quant à elles à trouver le rythme. Suite et fin à 13h30. Sport-Center

Petra Vlhova a largement dominé la première manche. Getty Images

Petra Vlhova a pris une option intéressante sur le slalom géant de Kronplatz. Elle a terminé première de la première manche, avec plus de 30 centièmes d’avance sur ses concurrentes. La Slovaque est d’ailleurs la seule à avoir stoppé le chronomètre en-dessous de la minute. Son secret ? Un dernier secteur de toute grande classe qu’aucune de ses adversaires n’est parvenue à égaler.

Elle est suivie de la Suédoise Sara Hector (+0’’34) et de l’Américaine Mikaela Shiffrin (+0’’59), soit les mêmes noms qui se battent pour le globe de géant.

Les Suissesses ne se sont pas montrées sous leur meilleur jour, à l’image de Michelle Gisin qui compte 1,50 seconde de retard sur Petra Vlhova. Elle n’a pas su trouver les bonnes lignes pour aller au plus vite, ce qui la classe au-delà du top 10 après cette première manche. La Valaisanne Camille Rast, la Zurichoise Simone Wild et la Nidwaldienne Andrea Ellenberger terminent à à plus de 2,30 secondes de la leader.

A noter que Wendy Holdener et Lara-Gut Behrami étaient absentes. Toutes deux ont choisi de se reposer en vue des Jeux olympiques de Pékin.

Une surprise en seconde manche?

Aucune de ces spécialistes du géant n’a commis d’erreur majeure. Elles doivent ces retards à des détails, des endroits où la Slovaque a su mieux attaquer la piste. Huit skieuses se sont placées dans la même seconde, ce qui promet une lutte très intéressante lors du second tracé. Le départ est prévu à 13h30.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.