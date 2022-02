Football – Les Suissesses entament 2022 par un nul en amical En match de préparation, la Nati a été tenue en échec 2-2 par l’Irlande du Nord, dimanche à Marbella. Florian Paccaud

Suissesses et Nord-Irlandaises n’ont pas réussi à se départager. Twitter

L’équipe de Suisse a enchaîné dimanche un huitième match consécutif sans défaite. Dans une partie très amicale, elle a obtenu le nul face à l’Irlande du Nord (2-2), profitant de deux grosses erreurs adverses pour marquer. Mais au-delà du résultat, cette partie a surtout permis à Nils Nielsen d’effectuer une large revue d’effectif, avec huit remplacements effectués.

Pour compenser les absences de quatre titulaires indiscutables – Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Coumba Sow et Luana Bühler –, le sélectionneur avait dû procéder à de nombreuses innovations dans son effectif. Régulièrement dans le onze de base, Noelle Maritz et Eseosa Aigbogun (remplaçantes), ainsi que Riola Xhemaili et Svenja Fölmli (pas sur la feuille de match) n’étaient pas non plus présentes au coup d’envoi. L’entraîneur l’avait prévenu, les joueuses qui allaient débuter n’avaient pas l'habitude de jouer ensemble et il fallait s’attendre à des erreurs.

L’équipe de Suisse a ainsi évolué en dessous de ses standards habituels, notamment au niveau de la construction du jeu. Face à des Nord-Irlandaises également qualifiées pour le prochain Euro, la Nati a été bousculée, peinant à se montrer dangereuse offensivement. Et c’est logiquement que Simone Magill a ouvert le score d’un joli tir croisé (43) juste avant la pause.

Deux cadeaux irlandais

Au retour des vestiaires, avec quatre nouvelles joueuses sur la pelouse, les Suissesses ont su se montrer très efficaces. C’est d’abord Alisha Lehmann qui a profité d’une erreur adverse pour rétablir la parité (51e). Trois minutes plus tard, une mauvaise relance nord-irlandaise a permis à Ramona Bachmann d’inscrire son premier but de l’année (54e). Sans briller dans le jeu, la Nati n’a pas réussi à conserver son avantage, Magill profitant d’un pénalty pour égaliser (72e). On se dirigeait tout droit vers un match nul, lorsque la Lucernoise du PSG a cru donner la victoire aux Helvètes. Mais l’arbitre a annulé cette réussite pour un hors-jeu peu évident.

Pas grave, dans la mesure où cette partie ne sera pas comptabilisée dans les statistiques, car le nombre de changements était illimité. Il en ira différemment mercredi pour la rencontre amicale contre l’Autriche, également qualifiée pour le prochain Euro, toujours en terres andalouses. Une nouvelle occasion pour Nils Nielsen de faire des essais en vue des échéances cruciales d’avril dans l’optique d’une qualification pour le Mondial 2023, avec un match en Roumanie et surtout la réception de l’Italie.

Suisse - Irlande du Nord 2-2 (0-1) Afficher plus Marbella Football Center (Esp) Buts: 43e Magill 0-1. 51e Lehmann 1-1. 54e R. Bachmann 2-1. 72e Magill (pén) 2-2. Suisse: Thalmann; Marti, Calligaris, Kiwic (92e Hurni), Rinast (71e Aigbogun); Maendly (46e Bernauer), Julini (46e Mauron) ; Lehmann (71e Pando), R. Bachmann (92e da Eira), Touon (46e Li Puma) ; Terchoun (46e E. Bachmann). Entraîneur: Nils Nielsen. Irlande du Nord: Burns; McKenny, Burrows, McFadden, Vance; Wade, McCarron, Callaghan, Holloway; Furness (87e Furness), Magill (87e McGuinness). Entraîneur: Kenny Schiels. Avertissement: 73e Bernauer. Note: 92e but de R. Bachmann annulé pour hors-jeu.

