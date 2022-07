Voici le classement du groupe C. Les Pays-Bas et la Suède ont tous deux quatre points chacuns. Il est primordial pour les Suissesses de s'imposer ce soir face à la quatrième nation au classement FIFA féminin. En plus de cela, il faudrait éventuellement que le Portugal ne gagne pas contre la Suède, une chose est sûre, pas de place pour les calculs.