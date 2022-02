Si la neige a été particulièrement généreuse avec la délégation suisse depuis le début des Jeux olympiques de Pékin, la glace n’a quant à elle rien apporté de bon jusqu’ici: hockeyeurs et hockeyeuses sont déjà de retour au pays.

À lire également sur les JO 2022 Abo Doublé en skicross aux JO Un mental en or et en argent

L’équipe de la skip Silvana Tirinzoni, avec Alina Pätz, Esther Neuenschwander et Melanie Barbezat, ne remportera pas d’or non plus cette année. Mais tout n’est pas encore perdu pour elles.