Sortie simultanée en quatre langues Afficher plus

«Combien de matins d’hiver avait-elle passé ici à cuisiner, à nettoyer, à récurer des casseroles? Des milliers.» Avec Vreni, affairée à préparer des röstis dans de lourdes poêles qu’elle n’arrive pas à retourner seule, à servir son mari et ses fils, à tout préparer pour faire tourner la maison durant son hospitalisation, le ton est donné. En 1959, malgré les luttes féministes, pour certaines femmes l’égalité est encore un lointain concept. Vreni ne se sent pas vraiment concernée par la votation, même s’il lui apparaît qu’il n’y a pas de raison pour que sa fille, plus intelligente que ses trois fils réunis, ne puisse pas voter. Les trois autres héroïnes de ce livre très documenté et écrit dans un style fluide se révèlent également courageuses, et attachantes dans leurs contradictions.

Avec cette histoire longtemps mûrie, qui s’est présentée à son esprit en une sorte de «package», Clare O’Dea a voulu rappeler et valoriser cette force féminine plutôt que juger ou plaindre. Elle écrit en anglais. Mais parce que le roman s’adresse d’abord à son pays d’adoption, elle a choisi de le faire traduire d’emblée en allemand, français et italien. Pour arriver à temps pour cette année d’anniversaire du «oui» de 1971, elle a pris un chemin de traverse: «Je savais qu’une publication traditionnelle prendrait trop de temps. Avec l’entreprise fribourgeoise The Fundraising Company, j’ai pu trouver les financements pour les traductions. La société agit comme une maison d’édition, et mon ancien éditeur Bergli se chargera de la distribution dans tout le pays.»