Hockey sur glace – Les Suissesses ont pris une sacrée volée contre les Canadiennes Battue 12-1 par le Canada, l’équipe de Suisse féminine a mal commencé son tournoi olympique à Pékin. Lara Stalder a sauvé l’honneur en fin de match. Cyrill Pasche Pékin

La pauvre gardienne suisse Andrea Brändli a concédé douze goals face au Canada (ici le douzième). AFP

Les Canadiennes n’étaient vraiment pas là pour plaisanter. Après un tour de chauffe au premier tiers (3-0), elles ont brusquement appuyé sur l’accélérateur lors d’une deuxième période cauchemardesque pour les Suissesses et la gardienne Andrea Brändli. Les stars canadiennes - Poulin, Fillier, Clark, Thompson et compagnie - s’en sont donné à cœur joie, inscrivant au passage cinq buts supplémentaires à une équipe de Suisse complètement dépassée au niveau du rythme infernal imposé par les finalistes des derniers JO à PyeongChang.

«Nous voulions rester dans le match le plus longtemps possible. Malheureusement, nous n’avons tenu que quelques minutes, a regretté le coach Colin Mueller. Il y avait sans doute un peu de nervosité au début. Les Canadiennes ont vraiment déroulé et lorsqu’elles jouent ainsi, c’est vite très compliqué. Au final, je pense que nous aurions pu éviter six buts. Ce score est moche, mais on doit vite passer au prochain match.»

À Pékin, Team Canada est décidément en mission pour remporter l’or. À moins d’une surprise monumentale, l’affiche de la finale olympique est déjà connue: Canada-USA, soit un chapitre de plus dans la rivalité entre les deux meilleures nations de la planète.

Scénario inversé il y a quatre ans

Les Suissesses, elles, peuvent continuer à rêver d’une médaille olympique malgré la claque reçue d'entrée de jeu contre le Canada. Le format de compétition garantit en effet à l’équipe dirigée par Colin Müller d’accéder aux quarts de finale, possiblement contre un adversaire à sa portée. Reste que pour le moral, une défaite aussi large au premier match d’un tournoi olympique n’est jamais le scénario idéal.

«Nous n’avons pas fait que de la m…, a imagé la capitaine Lara Stalder. C’était dur, c’est clair, et le résultat n’est pas beau à voir. Mais demain (vendredi), cela repart avec notre prochain match contre les Russes. On tourne la page.»

Il y a quatre ans à PyeongChang, les Suissesses s’étaient toutefois retrouvées dans la situation inverse: elles avaient balayé la Corée unifiée (une sélection composée de joueuses de Corée du Sud et du Nord) sur le score de 8-0 en ouverture du tournoi. Une démonstration qui n’avait à l’époque pas du tout plu au président de l’IIHF, le Fribourgeois René Fasel. Celui-ci avait dénoncé le fait que les Suissesses n’avaient pas baissé le pied et humilié le pays hôte des JO avec un score trop élevé.

Premier but contre le Canada depuis 2014

Si les Suissesses sont à leur tour passées à la moulinette quatre ans plus tard, elles ont au moins réussi, ce jeudi, à marquer un but contre le Canada, ce qui ne leur était plus arrivé depuis… le 17 février 2014 lors des JO de Sotchi (défaite 3-1, but de Jessica Lutz). L’honneur est revenu à Lara Stalder: la meilleure compteuse du championnat de Suède sous le maillot de Brynäs a trouvé l’ouverture à 5 contre 3 à la 49e minute.

La gardienne canadienne Ann-Renee Desbiens ne peut rien faire: Lara Stalder inscrit le premier but suisse face au Canada depuis 2014. Getty Images

Ce but tant attendu et presque historique aurait d’ailleurs déjà pu tomber à la fin de la deuxième période lorsque la gardienne Ann-Renee Desbiens a réalisé un arrêt phénoménal sur un tir à bout portant de la même Lara Stalder (40e).

Les Suissesses, qui figurent dans le «groupe fort» du tournoi, affrontent la Russie vendredi à 5h10 (12h10 en Chine) pour leur deuxième match de la compétition. Une victoire serait la bienvenue, histoire de gommer rapidement le cuisant revers contre le Canada.

Canada - Suisse 12-1 (3-0 5-0 4-1) Afficher plus National Indoor Stadium Arbitres: Ermak, Wiegand (Sui), Linnek et Sainio. Buts: 2e Fillier (Spooner) 1-0, 8e Fillier (Poulin) 2-0, 12e Spooner (Fillier, Ambrose) 3-0, 29e (28’06) Johnston (Thompson, Turnbull) 4-0, 29e Stacey (Bell) 5-0, 34e Spooner (Nurse, Thompson/ 5 c 4) 6-0, 36e Turnbull (Thompson, Johnston) 7-0, 38e Stacey (Shelton) 8-0, 47e Turnbull (Rattray, Spooner) 9-0, 49e Stalder (Christen/ 5 c 3) 9-1, 54e Bell (Turnbull, Johnston) 10-1, 57e Turnbull (Thompson, Johnston) 11-1, 60e Ambrose (Spooner, Thompson) 12-1. Canada: Desbiens; Larocque, Fast; Ambrose, Thompson; Bell, Zandee-Hart; Shelton; Jenner, Poulin, Clark; Spooner, Fillier, Daoust; Johnston, Turnbull, Nurse; Stacey, Saulnier, Maltais; Rattray. Entraîneur: Troy Ryan. Suisse: Brändli; Christen, Leemann; Vallario, Bullo; Wetli, Marti; Forster, Sigrist; Stalder, A. Müller, Rhyner; Enzler, Raselli, Ruegg; Zimmermann, Staenz, Moy; Quennec, Ruedi, Lutz. Entraîneur: Colin Müller. Pénalités: 7 x 2’ contre le Canada, 4 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Spies (surnuméraire). Daoust sort sur blessure suite à une charge de Forster (32e).





Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

