Hockey sur glace

Russie - Suisse 5-2 (2-1 2-1 1-0)

National Indoor Stadium.

Arbitres: Lieffers, Mantha, Hanley et Spresser.

Buts: 6e Dobrodeyeva (Vafina, Pavlova) 1-0, 18e Stalder (Christen, Müller/ 5 c 4) 1-1, 18e Bolgareva (Kadirova) 2-1, 27e Müller (Rhyner/ 4 c 5!) 2-2, 30e Shibanova (Pechnikova, Bratisheva) 3-2, 38e Bolgareva (Kadirova) 4-2, 42e Bolgareva (Vafina/ 4 c 5!) 5-2.

Russie: Sorokina; Savonina, Pirogova; Pechnikova, Shibanova; Provorova, Smirnova; Falyakhova, Dergachyova, Shokina; Dobrodeyeva, Korzhakova, Pavlova; Kadirova, Vafina, Bolgareva; Kulishova, Bratisheva, Luchnikova. Entraîneur: Yevgeni Bobariko.

Suisse: Brändli; Christen, Leemann; Vallario, Bullo; Wetli, Marti; Forster, Sigrist; Stalder, A. Müller, Rhyner; Enzler, Raselli, Ruegg; Zimmermann, Staenz, Moy; Quennec, Ruedi, Lutz. Entraîneur: Colin Muller.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie, 3 x 2’ contre la Suisse.

Note: La Suisse sans Spies (surnuméraire).