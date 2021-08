Volleyball – Les Suissesses perdent le match de la peur Au Championnat d’Europe féminin à Zadar (Croatie), la Suisse a été battue par la Slovaquie (3-1), un concurrent direct pour la qualification en huitièmes de finale. Sport-Center

Les Suissesses n’ont pas trouvé la solution contre la Slovaquie Capture d’écran Youtube / European Volley

L’équipe de Saskia von Hintum a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre. La Suisse, guère plus convaincante que contre la Biélorussie la veille, s’est inclinée en quatre sets contre la Slovaquie, une équipe qui n’avait jusqu’alors gagné aucun match dans la compétition. Hormis un premier set encourageant gagné 25-20, Maja Storck et ses partenaires ont vécu une suite de soirée cauchemardesque en perdant les trois sets suivants 25-14 25-19 et 25-20.

Un exploit contre l’Italie

Après quatre matches, la Suisse (2 pts) pointe au 6e et dernier rang du groupe C. Les rencontres décisives auront lieu mercredi et jeudi et les chances de qualification de la Suisse sont presque nulles. Il faudrait un incroyable concours de circonstances ainsi qu’un exploit suisse contre l’Italie (2e du classement européen) jeudi pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Seules les quatre premières équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale.

