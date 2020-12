Ski alpin – Marta Bassino s’impose à Courchevel L’Italienne a remporté le géant organisé dans la station française. Elle a devancé la Suédoise Sara Hector et la Slovaque Petra Vlhova. Michelle Gisin et Lara Gut-Behrami se sont classées l’une derrière l’autre (8e et 9e). Sport-Center

Marta Bassino a remporté son deuxième géant de la saison. AFP

Il n’y a pas eu de podium suisse au géant de Courchevel. Trois Suissesses s’étaient qualifiées pour la deuxième manche, mais Michelle Gisin n’a pu faire mieux que huitième à 3’’09 de la gagnante, juste devant Lara Gut-Behrami, qui a pris (à 3’’39) la neuvième place après avoir réalisé une très bonne deuxième manche (elle avait terminé 15e le matin).

«Il y avait de bonnes choses dans mon ski et je suis contente de retourner à l’hôtel avec ce nouveau bon top 10, après ma 4e place à Sölden, se réjouissait Michelle Gisin dans l’aire d’arrivée. Alors que la piste était cassée et la visibilité quasi nulle, c’était compliqué pour tout le monde. J’espère bien que le soleil sera de retour ce dimanche où je vais essayer de faire encore mieux.»

La victoire est revenue à l’Italienne Marta Bassino. Deuxième de la première manche, avec un retard de près d’une demi-seconde sur la Slovaque Petra Vlhova, l’Italienne a signé le meilleur chrono sur le deuxième parcours, pour finalement s’imposer avec 46 centièmes d’avance sur la Suédoise Sara Hector (deuxième), 59 centièmes sur Vlhova (troisième) et 1’’70 sur l’Américaine Mikaela Shiffrin (quatrième).

Il s’agit du deuxième succès de la Transalpine en géant cette saison, après celui qu’elle avait décroché mi-octobre à Sölden, et de son 3e en Coupe du monde. «Après la première manche, je voulais surtout garder ce dossard rouge et je me suis dit que je n’avais rien à perdre sur ce deuxième parcours, a-t-elle confié au micro au terme de la course. J’ai commis des petites erreurs, mais quand j’ai vu de la lumière verte sur le tableau d'affichage, j’étais vraiment heureuse. On espère toutes qu’il y aura de meilleures conditions ce dimanche.»

Côté suisse, Wendy Holdener, 11e après la première manche, a été éliminée sur le deuxième tracé, alors que Corinne Suter (34e à 3’’77), Jasmine Suter (37e à 3’’99), Camille Rast (47e à 4’’97), Priska Nufer (59e à 6’’01) et Mélanie Meillard (60e à 6’’02) n’avaient pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.,