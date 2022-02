Exposition à Yverdon-les-Bains – Les superhéros reviennent à la Maison d’Ailleurs Depuis leur création à la fin des années 30, Superman, Batman & Co ont subi toute une série de transformations, censure en tête. Frédéric Ravussin

Parmi les oeuvres exposées à la Maison d’Ailleurs, les collages du Français Mr. Garcin. Ils sont exclusivement composés de fragments découpés dans des «comic books». FLORIAN CELLA

«Par le pouvoir du crâne ancestral», Marc Atallah a fait revenir à la Maison d’Ailleurs Superman, Batman et autres superhéros huit ans après leur avoir ouvert les portes de son musée de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires. Et il leur a donc adjoint cette fois-ci Musclor et ses Maîtres de l’univers, dont les figurines ont investi l’Espace Jules Vernes.