Chaînes d’approvisionnement – Les supermarchés britanniques manquent bientôt de tout La pandémie et les effets du Brexit, notamment sur le manque de chauffeurs, provoquent des pénuries. Tristan de Bourbon

Les supermarchés, ici de Sainsbury’s à Londres, manquent déjà de légumes frais. Londres, 7 septembre 2021. AFP

Il est 13 heures lorsqu’un camion de livraison réfrigéré s’engouffre dans Frith Street, l’une des principales artères de Soho, en plein cœur de Londres. À peine arrêté au coin de Bateman Street, son conducteur commence à décharger sa marchandise: des cageots de fruits et légumes.

«Ce camion est ici pour nous», s’approche Jordan Sclare, le cuisinier en chef de Chotto Matte, un restaurant à la fois japonais et péruvien.

«En temps normal, ils nous livrent vers 6 h et sont interdits de livrer après 10 h, car nous devons avoir les ingrédients nécessaires pour préparer le déjeuner. Mais, en ce moment, tout le monde est plus flexible: nous sommes déjà contents d’être livrés. Et s’il arrive aussi tard, c’est parce qu’il a fait plusieurs tournées avant la nôtre.»