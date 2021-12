Malgré l'interdiction – Les supporters du FC Zurich se donnent rendez-vous à la Tuilière

Football – Les supporters du FC Zurich se donnent rendez-vous à la Tuilière Bien que l’accès au stade soit interdit aux fans lors des matches à l’extérieur jusqu’à Noël, la Südkurve zurichoise demande à ses membres de se rassembler à Lausanne, samedi. André Boschetti

La guerre entre la Swiss Football League et les supporters n’est de loin pas terminée. En milieu de semaine, un communiqué ordonnait la fermeture des secteurs visiteurs dans les stade de Super et Challenge League. Pour les deux dernières journées encore au programme cette année, aucun fan n’est donc autorisé à accompagner et encourager son équipe lorsqu’elle joue à l’extérieur.

Une décision qui n’est bien entendu pas du goût des supporters du pays. A tel point que vendredi, la Südkurve du FC Zurich, qui comprend les supporters les plus chauds du leader de Super League, a lancé un appel sur internet: «Nous appelons tous les fans du FCZ à se rendre à Lausanne samedi habillé de manière neutre!»

Lieu de rassemblement encore inconnu

Le communiqué précise ensuite que le lieu de rassemblement – aucun déplacement collectif n’est organisé - leur sera transmis une heure avant le coup d’envoi (18h). Une révolte qui ennuie mais ne surprend pas trop Vincent Steinmann. «Parmi les différents scénarios que nous avions envisagés avec la police suite à cette mesure de la SFL, l’arrivée de fans zurichois malgré l’interdiction a été évoquée. Il est maintenant du ressort des forces de l’ordre de gérer au mieux le problème.»

Comme on peut l’imaginer, la colère des supporters ne concerne pas seulement cette interdiction pour l’instant provisoire, mais aussi l’éventuelle introduction des billets nominatifs dès janvier. «Ce vendredi, continue le vice-président lausannois, la conférence des présidents a décidé… de ne rien décider à ce sujet. Parce qu’au vu des tensions actuelles, il est apparu que ces billets nominatifs n’étaient peut-être pas la meilleure solution. Raison pour laquelle ils se sont laissé un délai supplémentaire pour à nouveau consulter les parties afin de trouver la solution idéale.»

Ce qui apparaît d’ores et déjà compliqué lorsque l’on peut lire dans le communiqué de la Südkurve ce genre de phrases un brin inquiétantes: «Les affrontements avec les supporters adverses (tout comme les engins pyrotechniques) ont toujours fait partie du football et en feront toujours partie.»

Le stade de la Tuilière à Lausanne est le premier endroit où les risques d’incidents sont latents. Mais il n’est pas le seul. Dimanche, Servette accueillera le FC Bâle à La Praille. Et il n’est pas impossible d’imaginer les fans bâlois envisager la même initiative que leurs «collègues» zurichois.

«Ces initiatives vont contre l’intérêt des supporters qui se déplacent régulièrement, conclut Vincent Steinmann. Si de sérieux incidents se vérifieront, ici ou ailleurs, lors de cette ronde de championnat, les mesures qui seront prises ultérieurement seront plus sévères encore.» Autrement dit, chacun a aujourd’hui intérêt à faire preuve de bonne volonté pour discuter ensuite plus sereinement et avec davantage d’arguments avec la SFL.

Pas de renvoi en vue

Quoi qu’il en soit, la rencontre entre le LS et le FC Zurich aura bien lieu demain. Vendredi après-midi, trois tracteurs s’affairaient sur la pelouse synthétique – qui sera chauffée samedi – de la Tuilière pour déblayer la neige tombée dans la journée. Et à moins qu’un mètre de neige ne vienne recouvrir le terrain samedi après-midi, il sera en excellent état. Reste à savoir combien de spectateurs se retrouveront au stade, sachant qu’une grève de solidarité des supporters lausannois est plus qu’envisageable.

