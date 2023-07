Football – «Les supporters d’YB ont mis une super ambiance au Stade municipal» Présente sur les lieux dimanche après-midi, Anne-Lise Potiron, co-gérante du restaurant «Le Stade», raconte son étonnement de voir les fans bernois débarquer à Yverdon plutôt qu’à Neuchâtel. André Boschetti

Dimanche, quelque 200 fans d’YB ont fait un crochet par Yverdon et son stade Municipal avant de rejoindre Neuchâtel où leur équipe affrontait YS à huis clos. LDD

Dimanche est un jour de fermeture au restaurant du Stade municipal d’Yverdon. Sauf que ce 30 juillet n’était pas un jour comme un autre pour Anne-Lise Potiron, la co-gérante, avec son mari, de l’établissement public «Le Stade». «Comme nous remettons les clés du restaurant ce lundi 31, je me suis exceptionnellement rendue au stade pour préparer notre départ, raconte celle qui s’apprête à reprendre en gérance un autre restaurant, à Champvent. En arrivant, vers 15 h 30, je ne m’attendais donc pas à croiser qui que ce soit dans ce stade puisque aucun match n’y était programmé en raison des travaux.»

Quelle n’est donc pas sa surprise lorsqu’elle aperçoit des dizaines de jeunes en train de courir après un ballon sur le terrain principal. «Un instant, continue Anne-Lise Potiron, j’ai bien cru m’être trompée et qu’il y avait bel et bien un match prévu. J’ai même mis un moment avant de me rendre compte qu’ils jouaient avec des petits buts et qu’ils avaient l’air de bien rigoler.»

«À ma connaissance, ils (les supporters d’YB) n’ont pas fait le moindre dégât et se sont très bien comportés. Leur passage ici était plutôt sympathique.» Anne-Lise Potiron, co-gérante du restaurant «Le Stade» à Yverdon

Les fans bernois se sont ensuite déplacés dans la tribune opposée pour chanter et encourager leur équipe qui se préparait à affronter YS à une quarantaine de kilomètres de là. «Ces supporters d’YB étaient environ 200, précise la restauratrice. Ils ont mis une super ambiance dans le stade avant de quitter les lieux bien avant 16 h 30, afin, j’imagine, d’être à l’heure pour le coup d’envoi à Neuchâtel. Cela dit, à ma connaissance, ils n’ont pas fait le moindre dégât et se sont très bien comportés. Leur passage ici était plutôt sympathique.»

Des policiers surveillaient

La seule question à laquelle Anne-Lise Potiron ne sait pas répondre est comment les supporters bernois ont accédé au terrain. «Lorsque je suis arrivée, la porte était naturellement fermée et aucune de celles donnant l’accès au stade n’était ouverte. Autour de l’enceinte, j’ai aussi remarqué que quelques policiers étaient présents, probablement pour surveiller que tout se déroule sans incident.»

Ce qui a heureusement été le cas. Une petite animation ponctuelle finalement plus sympathique que perturbante qui a mis un peu de vie dans un stade qui ne pourra à nouveau accueillir des matches et du public que depuis le 24 septembre prochain, pour la venue au Stade municipal du FC Bâle et de ses nombreux supporters.

