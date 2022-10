Y aura-t-il un jour des play-off en Super League? Le monde du football suisse s’agite depuis jeudi. En mai, les clubs avaient validé le passage de dix à douze équipes dans l’élite, en combinant la réforme avec un mode de championnat inspiré des sports nord-américains.

Aujourd’hui, ils sont déjà quatre (Zurich, Young Boys, Lucerne et Saint-Gall) à vouloir remettre en cause le vote: ils plaident pour un modèle dit «écossais», plus classique et qui s’inscrit dans la tradition du football. Ils le soutiendront lors de leur prochaine assemblée le 11 novembre, en espérant rallier les sept autres voix nécessaires à la majorité.

Le rétropédalage n’est pas anodin. Parce qu’il vient en premier lieu de la base. Des supporters, autrement dit. Ce sont eux qui, dès les premières intentions communiquées, ont mené l’opposition aux play-off. En Suisse alémanique, dans certaines tribunes, elle n’a même jamais cessé. Au point de récolter près de 50’000 signatures dans le cadre d’une pétition pour dire non à cette formule. Les clubs en question, eux, ont écouté et ont suivi.

«Les supporters demeurent les garants d’une certaine idée du football.»

Cette démarche est salutaire. Elle rappelle que les supporters demeurent les garants d’une certaine idée du football. Ils forment un contre-pouvoir qui doit subsister, pour que le sport le plus populaire au monde ne soit pas seulement le jouet de dirigeants principalement mus par un esprit mercantile. Cela s’était déjà vu en 2021, lorsque les fans anglais avaient rejeté l’intention de plusieurs clubs de créer une Super League européenne. Ces derniers avaient dû faire machine arrière.

Il y a peut-être une part de communication chez les dirigeants. Mais lorsque le discours venu des tribunes est aussi clair et étayé, il faut savoir l’écouter. Et le porter.

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

