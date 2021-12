Super League – Les supporters visiteurs ont contourné les interdictions

Football – Les supporters visiteurs ont contourné les interdictions Les fans zurichois (à Lausanne), sédunois (à Berne) et bâlois (à Genève) ont fait comme si la Swiss Football League n’existait pas et n’avait rien ordonné… Renaud Tschoumy

Les fans bâlois ont réussi à entrer dans le Stade de Genève. Eric Lafargue

Mercredi dernier, la Swiss Football League (SFL) a communiqué qu’elle avait décidé, «en raison de la situation épidémiologique, de renforcer à nouveau le concept de protection et de ne pas autoriser les supporters visiteurs (…) lors des deux dernières journées de 2021». Elle a ajouté que «la première mesure consiste à fermer les secteurs réservés aux visiteurs» en Super League et en Challenge League.

Pour motiver sa décision, la SFL a précisé que les déplacements de supporters en grand nombre dans des trains spécialement organisés «ne peuvent plus être justifiés» au vu du contexte sanitaire. «De plus, au cours des derniers tours, des débordements avec les supporters visiteurs ont eu lieu à plusieurs reprises lors des matches de Super League, a encore écrit la SFL. Cela a mis à rude épreuve les clubs recevant et la police, et n'est actuellement plus applicable en raison de la situation actuelle.»

Dont acte. Les clubs recevant ont donc fermé leur secteur visiteur ce week-end.

Le problème, c’est que les supporters ont fait comme si de rien n’était. Comme si la SFL et ses décisions n’existaient pas, en fait.

Vendredi soir à Neuchâtel, quelques dizaines de fans thounois ont réussi à contourner l’interdiction et ont suivi le match à quelques mètres du secteur qui leur est habituellement réservé. Ils ont ainsi pu applaudir la victoire de leur équipe contre Xamax (4-1).

Samedi, quelque 300 à 400 supporters du FC Zurich se sont réunis derrière la tribune Nord du Stade de la Tuilière. Ils ont encouragé le FCZ depuis l’extérieur du stade et n’ont pas hésité à tirer quelques feux d’artifice. Certains ont même réussi à pénétrer dans l’enceinte pour féliciter leur équipe favorite, qui s’est imposée 3-1 face au Lausanne-Sport.

Dimanche en début d’après-midi, à Berne, les supporters du FC Sion ont également entrepris le déplacement. Si le secteur visiteur du Wankdorf était effectivement bouclé, ils ont néanmoins réussi à contourner la nouvelle réglementation de la SFL en s’achetant des tickets et en prenant place dans le secteur situé juste à côté. «Sion présent», pouvait-on lire sur une banderole spécialement confectionnée. Ce qui n’a pas suffi à booster le club valaisan, défait 4-3 par Young Boys.

Au Wankdorf, le secteur visiteur (à droite) était fermé. Mais les supporters du FC Sion ont pris place dans le secteur voisin… keystone-sda.ch

Un peu plus tard à Genève, les supporters du FC Bâle ont aussi réussi à pénétrer dans les tribunes du Stade de Genève. Pour protester contre la fermeture des secteurs visiteurs, les ultras du Servette FC avaient choisi d’opérer un mouvement de boycott. Mais ils sont revenus dans le stade lorsqu’ils ont constaté que les fans du FCB avaient organisé un contre-parcage dans une tribune latérale de la Praille. Les deux buts inscrits par chaque équipe ont donc pu être salués par les supporters des deux camps (score final 2-2).

Les supporters lucernois ont également réussi à pénétrer dans l’enceinte du Letzigrund dimanche (1-1 entre Grasshopper et Lucerne).

Les décisions de la SFL sont donc restées lettre morte pour les groupes de supporters, qui se moquent visiblement des mesures sanitaires.

La seule bonne nouvelle, dans toute cette histoire, c’est qu’il n’y a pas eu de débordements à déplorer, alors même que les fans sédunois, bâlois ou lucernois côtoyaient M. et Mme tout le monde dans les tribunes…

