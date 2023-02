Lutte contre le dérèglement – Les SUV divisent les députés à l’examen de la taxe auto La loi sur les véhicules a passé la rampe presque intacte. Une forte hausse pour les très grosses voitures pourrait être acceptée en deuxième lecture. Lise Bourgeois

Les conseillères d’État Nuria Gorrite et Christelle Luisier ont défendu le texte du Conseil d’État. Le dossier a été préparé par Christelle Luisier avant les élections. Au remaniement des départements, c’est Nuria Gorrite qui est devenue responsable du Service des autos et qui sera donc la ministre de tutelle de la nouvelle loi. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Pour rendre plus propre le parc automobile vaudois et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement propose une nouvelle mouture de la taxe automobile avec force précautions. L’idée est d’encourager à l’achat de véhicules électriques et de sanctionner le thermique, sans pour autant pénaliser les habitantes et habitants de la périphérie qui ne peuvent pas se passer de transport individuel motorisé. La copie du Conseil d’État reste mesurée, pour ne pas prêter le flanc à un référendum qui pourrait, notamment, venir de l’UDC.