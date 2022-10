Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

École vaudoise – Les syndicats veulent stopper l’éducation numérique La SPV, le SSP et Sud ont lancé ensemble une pétition exigeant le gel du déploiement de la réforme lancée lors de la législature passée. Vincent Maendly

Dans les petites classes, comme ici à Yverdon en 2018, les activités de sensibilisation au numérique se font via des activités «débranchées». ODILE MEYLAN

«Stop à la fuite en avant!» C’est sous ce slogan que les trois syndicats d’enseignants vaudois exigent un moratoire sur le déploiement de l’éducation numérique dans le Canton. Unies autour de ce combat, la Société pédagogique vaudoise (SPV), le Syndicat des services publics (SSP) et Sud-Éducation, ont lancé jeudi une pétition afin de «geler la généralisation du projet d’éducation numérique déployé dans les écoles vaudoises». À l’issue de la récolte de signatures, fixée au 30 novembre, le texte sera déposé au Grand Conseil.

La réforme initiée la précédente législature par la ministre socialiste Cesla Amarelle – non réélue ce printemps – n’a à ce jour pas été remise en question par son successeur, le PLR Frédéric Borloz. Après une phase pilote lancée en 2018, l’éducation numérique se diffuse progressivement dans les classes, selon un calendrier différent selon les cycles. Il y a trois ans, le Parlement avait libéré à cette fin 30 millions de francs pour la période 2020-2022. Un nouveau décret devrait lui être soumis pour financer la suite du projet.

Risques psychosociaux

«S’il paraît légitime d’éduquer les jeunes au numérique, en les sensibilisant aux possibilités et aux dangers de celui-ci, en les dotant d’outils critiques, théoriques et pratiques, l’apprentissage via un ordinateur ou une tablette par exemple suscite de nombreuses inquiétudes. Quelle est la plus-value pédagogique de l’enseignement par le numérique dans ce cadre, sachant que des études montrent que l’utilisation de tablettes ou d’ordinateurs en classe semble liée à une chute des performances scolaires?» questionnent les syndicats.

Ceux-ci pointent en outre les risques «sanitaires et psychosociaux» de la démarche, et réclament un «processus d’évaluation indépendant et démocratique» mené par des enseignants et des experts tels que pédiatres, logopédistes, psychologues, éthiciens entre autres, et «basé sur les expériences du terrain ainsi que sur la littérature scientifique». «Si les bénéfices pédagogiques devaient s’avérer inférieurs aux coûts et aux risques sociaux, sanitaires et environnementaux, nous exigerions l’abandon du projet Éducation numérique tel qu’il est envisagé», concluent les trois organisations.

