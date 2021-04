Les tableaux quittent le Répit, ses bénéficiaires aussi Des tableaux ont décoré les murs de la structure d’accueil de nuit le Répit, déplacée cet hiver dans une halle de 3'000 mètres carrés. Ils sont vendus aux enchères à l’occasion de sa fermeture. Céliane De Luca

43 œuvres ont été produites pour habiller les murs du Répit, relocalisé dans une halle du Palais de Beaulieu. Ici, l’œuvre de CRBZ. Florian Cella/24Heures

Ce samedi après-midi, une dizaine de personnes ont pris part à une visite guidée du Répit, dans la halle 17 du Palais de Beaulieu. Au-dessus des peintures et des impressions sur toiles monumentales, les tuyaux de chauffage et les néons semblent presque avoir été installés exprès pour créer un cadre industriel. Et puis, on aperçoit une couverture jetée en vrac sur un lit de camp. Car le Répit n’est pas la galerie d’art contemporain que l’attitude attentive et paisible des visiteurs laisserait supposer ; c’est le domicile temporaire, et sur le point de fermer, d’une centaine de personnes.