Course à pied à Vulliens – Les Taleines, une piqûre de

rappel avant Morat-Fribourg Samedi, la course joratoise jouera à nouveau la carte régionale en offrant des produits du terroir à ses participants plutôt que des gadgets. Pierre-Alain Schlosser

La Course des Taleines offre un sac rempli de produits du terroir à ses concurrents, au lieu de médailles ou de t-shirts. VANESSA CARDOSO-A

Difficile de faire plus régional et plus convivial que la Course des Taleines de Vulliens. À l’arrivée, chaque finisher a droit à une bière du Jorat, un pain au chocolat de la boulangerie Ronny, une courge de la famille Meier-Riesen à Vulliens et une barre énergétique L’Acouet vaudois de chez Lemarquis à Blonay.