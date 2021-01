États-Unis – Les talibans accusés de ne pas respecter leurs engagements Le Pentagone a accusé jeudi les talibans de ne pas respecter leurs engagements prévus dans l’accord conclu avec les États-Unis, en estimant que cela pesait sur les chances de parvenir à un accord de paix avec le gouvernement afghan.

John Kirby le 22 janvier 2021. AFP

Les talibans «ne respectent pas leurs engagements», a déclaré le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby. «Tant qu’ils ne respectent pas leur engagement à renoncer au terrorisme et à mettre un terme aux attaques violentes contre l’armée afghane (…), il est très difficile de voir comment parvenir à un règlement négocié».

Le président américain Joe Biden a fait savoir qu’il voulait revoir l’accord signé en février par les États-Unis et les talibans, notamment pour «évaluer» le respect par les talibans de leurs engagements, mais c’est la première fois que son administration exprime un jugement clair sur l’attitude des talibans.

L’administration de Donald Trump avait conclu un accord historique avec les insurgés afghans, qui prévoit le retrait total des forces américaines d’ici mai en échange de l’engagement des insurgés à ne pas laisser des groupes terroristes agir depuis les zones qu’ils contrôlent.

Pas de résultats concrets

L’accord prévoyait aussi le lancement des premières négociations de paix directes entre les talibans et les autorités de Kaboul, qui ont débuté en septembre mais n’ont pas encore abouti à des résultats concrets, notamment en matière de réduction de la violence.

L’administration de Donald Trump a réduit le 15 janvier à 2500 les effectifs militaires américains en Afghanistan, leur plus bas niveau depuis 2001, une posture militaire que la nouvelle administration démocrate juge suffisante. «À l’heure actuelle, nous pensons que nous avons assez pour faire ce que nous voulons faire», a déclaré le porte-parole. «Mais aucune décision n’a été prise sur ce à quoi cette présence militaire va ressembler à l’avenir».

«Je voudrais dire ceci aux dirigeants talibans: ils rendent toute décision finale sur la présence militaire (américaine) beaucoup plus difficile par leur réticence à s’engager dans des négociations raisonnables, viables et crédibles» avec le gouvernement afghan, a ajouté John Kirby, tout en réaffirmant la volonté de Washington de voir les Afghans parvenir à un règlement négocié. «Les talibans ne respectent pas leurs engagements à réduire la violence et à renoncer à leurs liens avec Al-Qaïda», a-t-il insisté.

AFP