Avions égarés – Les talibans ont-ils mis la main sur nos Pilatus? Une vingtaine d’appareils de l’entreprise nidwaldienne avaient été vendus à l’armée afghane. Personne ne sait aujourd’hui où ils sont. Julien Wicky

D’avion civil, le Pilatus peut aisément être transformé en appareil de surveillance. Keystone

Dans sa déroute complète face aux talibans, l’armée afghane a abandonné une quantité gigantesque de matériel militaire. Des équipements mis à disposition essentiellement par les États-Unis. Mais l’Oncle Sam s’est également fourni en Suisse, acquérant notamment 18 Pilatus en 2012. Des appareils civils et donc sans restriction à la réexportation. Or l’armée américaine les a vraisemblablement transformés avec du matériel de surveillance avant de les expédier vers Kaboul. Porte-parole du Pentagone, William Speaks avait déclaré à l’époque que «pour les forces afghanes, ce sont des avions faciles à piloter et à entretenir», rappellent ce samedi nos confrères du «Temps».