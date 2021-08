Combats en Afghanistan – Les talibans pénètrent dans la périphérie de Kaboul Des combattants insurgés ont été aperçus par des habitants aux abords de la capitale. L’Émirat islamique leur a ordonné de ne pas essayer d’entrer dans la ville, selon un de leur porte-parole.

Des miliaires afghans surveillent une route à Kaboul, le 20 juillet 2021. AFP/SAJJAD HUSSAIN

Les insurgés talibans sont entrés dans la périphérie de Kaboul dimanche matin, selon des sources gouvernementales afghanes citées par les agences Associated Press (AP) et Reuters. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils s’étaient emparés de la ville de Jalalabad.

La capitale afghane Kaboul est la seule grande ville encore contrôlée par le gouvernement. Trois sources gouvernementales ont assuré à l’AP que les talibans étaient dans les districts de Kalakan, Qarabagh et Paghman. Les militants ont par la suite assuré que la capitale ne serait pas saisie de force. «Aucune vie, propriété et dignité ne sera ciblée et les vies des citoyens de Kaboul ne seront pas mises en péril», ont affirmé les insurgés, cités par l’AP.

Un porte-parole des talibans, cité par l’agence AFP, a déclaré que les militants avaient reçu l’ordre de rester aux portes de Kaboul et de ne pas entrer dans la ville. «L’Émirat islamique ordonne à toutes ses forces d’attendre aux portes de Kaboul, de ne pas essayer d’entrer dans la ville», a affirmé sur Twitter Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. Cependant plusieurs résidents cités par les médias occidentaux affirment que des militants sont bien présents dans des quartiers de la ville.

Situation «sous contrôle»

Le cabinet du président afghan Ashraf Ghani, a fait savoir dans un message posté sur Twitter que des tirs «sporadiques» étaient observés dans Kaboul mais que la capitale n’était pas attaquée, assurant que la situation était «sous contrôle». «Les forces de sécurité et défense du pays oeuvrent ensemble avec les partenaires internationaux pour garantir la sécurité de la ville», selon ce message cité par la BBC.

Les talibans ont lancé leur offensive en mai à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, qui doit être achevé d’ici le 31 août. En à peine dix jours, les talibans ont pris le contrôle de la très grande majeure du pays et étaient arrivés ce week-end aux portes de Kaboul.

